مدارس سعودية تبدأ تدريس اللغة الصينية

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري، عن تفاصيل الخطوة الجديدة قائلة:"تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات"
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واتفقت السعودية والصين، في فبراير 2019 على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في جمیع مراحل التعلیم العام والجامعي في المملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات.
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