دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الحرس الثوري الإيراني يحتجز 3 قوارب صيد كويتية واعتقال أطقمها

أوقف الحرس الثوري الإيراني، مجموعة من قوارب الصيد الكويتية، بزعم أنها دخلت المياه الإقليمية بشكل غير قانوني.

وحسب (RT)، الروسية فقد أعلن «الحرس الثوري» الإيراني المصنف كجماعة إرهابية، عن احتجاز ثلاثة قوارب صيد كويتية، قيل إنها دخلت المياه الإيرانية في الخليج بشكل غير قانوني، مضيفًا أنه تم اعتقال تسعة صيادين أجانب كانوا على متنها.

وقالت قوات «الإمام الحسن» التابعة للمنطقة الثالثة البحرية في الحرس الثوري، إن احتجاز القوارب الكويتية الثلاثة تم في ميناء «ماهشهر» في مياه الخليج بالقرب من منصات استخراج النفط في تلك المنطقة، موضحة أنه تم تسليم الصيادين التسعة المعتقلين إلى السلطات القضائية، دون الكشف عن جنسياتهم.

من ناحيتها لم تعلق السلطات الكويتية على الواقعة سلبًا أو أيجابًا

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