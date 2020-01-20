اليمن.. ارتفاع كبير في عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT معسكر الجيش الوطني اليمني في مأرب الذي تعرض للهجوماليمن.. ارتفاع كبير في عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر للجيش اليمني في مأرب إلى أكثر من 70 قتيلا، وعشرات الجرحى بينهم إصابات خطيرة، حسبما ذكر موقع "المشهد اليمني" اليوم.

وأكدت مصادر طبية وعسكرية يمنية، سقوط 76 قتيلا من الجيش الوطني، في إحصائية حديثة لضحايا الهجوم الذي استهدف معسكرا في مأرب مساء أمس السبت.

وكانت مصادر طبية وعسكرية في مأرب أكدت في وقت سابق أن الحصيلة الأولية لهجوم جماعة الحوثي على معسكر الاستقبال في مأرب بلغ 45 قتيلا، وعشرات الجرحى من عناصر الجيش اليمني.

اليمن: عشرات القتلى في هجوم على معسكر للقوات الحكومية في مأرب

مقدم بواسطة: France24

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المصدر: "المشهد اليمني"