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الرئيس الجزائرى يعود إلى بلاده بعد المشاركة فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء الأحد ، إلى الجزائر بعد مشاركته فى أعمال المؤتمر الدولى الذى عقد بالعاصمة الألمانية برلين حول الأزمة الليبية.

ودعا الرئيس تبون ، فى كلمته أمام المؤتمر ، المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياتها فى فرض احترام السلم والأمن فى ليبيا التى ترفض الجزائر المساس بوحدتها الوطنية وسيادة مؤسساتها.

وشدد الرئيس الجزائرى على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ، ودعوة الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية، وأعرب عن استعداد الجزائر لاستضافة الحوار بين الليبيين.

 

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