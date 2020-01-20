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وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إحباط هجوم على قاعدة حميميم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم شنه المسلحون فى سوريا، مساء الأحد، على قاعدة حميميم غرب البلاد.

وقالت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "بحلول مساء 19 يناير، رصدت وسائل الدفاع الجوى الروسية فى قاعدة حميميم 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير، كانت متجهة إلى الموقع العسكرى الروسى من الجهة الشمالية الشرقية".

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وأضافت الوزارة أن "أنظمة الصواريخ العاملة فى القاعدة الروسية دمرت الأهداف الجوية المذكورة على بعد آمن من القاعدة"، مشددة على أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، فى وقت سابق، أن "التنظيمات الإرهابية أطلقت طائرات مسيرة من مناطق انتشارها فى ريف إدلب باتجاه قاعدة حميميم "فتصدت لها المضادات الأرضية وأسقطتها".

 

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