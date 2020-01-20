الاقتصاد اللبناني على شفا الانهيار التام.. والليرة تهوي 66%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، ووكالات

تتجه شركات عالمية كبرى نحو اتخاذ القرار المرتقب، لإغلاق فروعها في لبنان، في حال استمرار الأزمة التي تعصف بالبلاد، وتنذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني المتهالك، بسبب تفاقم الديون الخارجية وشح العملة الصعبة.

وفي وقت تصاعد فيه الغضب على المصارف التي حدت من إمكانية وصول العملاء لمدخراتهم، وحطم محتجون واجهات بنوك وماكينات صراف الآلي الأسبوع الماضي، خسرت الليرة اللبنانية المزيد من قيمتها في السوق السوداء؛ حيث يتم تداول العملة بسعر صرف غير رسمي عند 2500 ليرة مقابل الدولار، وهو أقل 66% من سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار.

وفيما يؤدى تفاقم نقص الدولار في البنوك إلى استمرار ارتفاع الأسعار وانهيار الثقة في النظام المصرفي، تراجعت السندات السيادية اللبنانية المستحقة في مارس/آذار 2020 يوم الجمعة لتسجل أكبر هبوط لها في يوم واحد منذ 3 أشهر، مع تزايد المخاوف من أن مبادلة مقترحة للسندات قد تثير تخلفاً شاملاً عن السداد.

2.5 مليار دولار

وأظهرت بيانات «آر آر بي اس بوندز»، أن الإصدار المستحق بعد أقل من شهرين هبط 5.8 سنت إلى 82 سنتاً للدولار، وهو أكبر هبوط ليوم واحد منذ 3 أشهر، بينما تراجع سعر سندات استحقاق يونيو/حزيران 3.6 سنت إلى 74 سنتاً للدولار.

وتوقع جيمس ماكورماك، كبير محللي «فيتش» تخلف لبنان «بطريقة ما»، عن سداد ديونه، لكنه مع ذلك أشار إلى أنه لدى النظر إلى جدول الاستحقاقات، فإنه يبدو قابلاً للإدارة في ظل حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان. ولدى لبنان الذي يئن تحت واحد من أثقل أعباء الديون في العالم، 2.5 مليار دولار من سندات اليوروبوندز تستحق هذا العام بما في ذلك 1.2 مليار دولار في مارس/آذار.

أسوأ أزمة اقتصادية

وبينما يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990، اقترح البنك المركزي أن يبادل الحائزون المحليون للسندات الأقصر أجلاً بسندات أطول أجلاً لتخفيف الضغوط على المالية العامة.

وطلب وزير المالية في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل من مصرف لبنان المركزي، أن يوقف هذه الخطط بعد أن حذرت وكالات للتصنيفات الائتماني من أنها قد تشكل تخلفاً انتقائياً عن السداد، حسب ما قال مصدر مطلع الأربعاء الماضي.

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تدخل عاجل

ومؤخراً، قال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي، وهو وزير اقتصاد سابق في لبنان، أن البلاد بحاجة إلى الخروج من الأزمة إلى حزمة إنقاذ مالي بين 20 و25 مليار دولار بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الوقت يوشك أن ينفد، وأن دعماً بقيمة 11 مليار دولار سبق أن تعهد به مانحون أجانب يشكل الآن تقريباً نصف المبلغ اللازم لتحقيق انتعاش.

وحذر السعيدي كذلك من خطورة الوضع الحالي لأن البلاد تقترب من انهيار اقتصادي من المحتمل أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بواقع 10%.

وفرضت المصارف اللبنانية، قيوداً متصاعدة على عمليات سحب الدولار، ولم يعد بإمكان المودعين إلا الحصول على مبالغ محدودة لا تتعدى 200 دولار في اليوم وبعد الانتظار لساعات. وغالباً ما يُبلّغ من لا يحضر باكراً لدى وصوله إلى الصندوق بأن كميات الدولار نفدت، ما يتسبب بوقوع إشكالات. غير أن مراقبين لفتو إلى أن أزمة السيولة قد تلحظ انقشاعة وإن بسيطة، مخافة أن تصبح المصارف مسرحاً للصراخ والدموع والإشكالات التي وصلت إلى حد التضارب بين الزبائن والموظفين في أكثر من مكان.

وقال أحد المراقبين إن أي انهيار للقطاع المصرفي اللبناني يعني انهيار الاقتصاد وبالتالي انهيار لبنان بالكامل، خصوصاً مع ارتفاع الأصوات في المستشفيات بسبب شح الأدوية والمستلزمات، فيما لا توجد في البلاد قطاعات حيوية فاعلة كالزراعة والصناعة التي لا تشكلان مجتمعتين أي نسبة تذكر في الموازنات من عام 1992. كذلك يرزح القطاع السياحي والفندقي تحت ضغوط كبيرة، وقد لجأت بعض الفنادق بالفعل إلى التفكير الجدي في إغلاق أبوابها بالكامل.

وأدى تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي استفحلت مع انطلاق شرارة الانتفاضة الشعبية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى اتخاذ الكثير من الشركات المحلية قرارات مؤلمة لجهة صرف العمالة أو على أقل تقدير تخفيض الرواتب بشكل قصري أو تأجيل دفع الرواتب، فيما قامت العديد من الشركات العالمية التي توفر خدماتها في لبنان بالبحث عن بدائل لمواصلة عملياتها، وخصوصاً تلك العاملة في مجالات السيارات والأطعمة والمشروبات، فلبنان يعتمد بشكل كبير على الاستيراد فيما تجد الشركات صعوبات في توفير العملة الصعبة لتسديد فاتورة الاستيراد، ما يعني الاتجاه نحو عدم التعامل المباشر، وبدلاً من ذلك التوجه نحو الاستعانة بالتجار الكبار المحليين، وبيعهم بدلاً من البيع المباشر للمستهلك أو المتاجر الصغرى.

وقالت مصادر مطلعة ل«الخليج» أن الوقت بدأ ينفد وبعض الشركات حددت بين 60 و 90 يوماً لاتخاذ قرار نهائي بإقفال مكاتبها ومراكز التوزيع الخاصة بها في بيروت، فيما بدأت شركة عالمية كبرى التواصل فعلاً مع عدد من كبار التجار الذين قد يشكلون الحل الأخير لتوفير المنتجات والسلع، وأشارت المصادر إلى أن هذا الحل قد يعني ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الحكومة اللبنانية لا تبدي أي نية لدعم أي سلع بما فيها حليب الأطفال، وبالفعل فقد لوحظ في الأسواق ارتفاعات متفاوتة في أسعار حليب الأطفال منذ مطلع عام 2020. وتتحدث البيانات غير الرسمية عن فقدان بين 140 و150 ألف شخص وظائفهم منذ اندلاع موجة الحراك الشعبي والذي أدى إلى استقالة الحكومة اللبنانية ورئيسها سعد الحريري، فيما لا يزال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب، عاجزاً عن تأليف حكومة جديدة بسبب حالة استقطاب سياسي.

أسوأ دولة في 2019

صنفت يو اس نيوز اند ورلد ريبورت في تقرير صدر الأسبوع الماضي بالتعاون مع معهد وارتون في جامعة بنسلفانيا، لبنان في ذيل قائمة دول العالم لعام 2019 بترتيب 73، تسبقه صربيا. وحلت سويسرا في المركز الأول كأفضل دولة في العالم اعتماداً على معايير الانفتاح والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة وتصدرت دولة الإمارات عربياً.

واعتبر التقرير لبنان من بين الأسوأ في الاستقرار الاقتصادي والسياسي وسوق العمل، ومن بين الأسوأ في الأمن ونظم التعليم العام والصحة العامة والمساواة في الدخل.

منحدرات التزلج اللبنانية تعاني بسبب الأزمة الاقتصادية

في يوم مشمس على منحدرات التزلج بلبنان التي شهدت تساقط الثلوج على مدار أسابيع، يخلو الطريق من حركة المرور المزدحمة عادة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتقول نيكول واكيم فريحة، مديرة التسويق والتطوير في منتجع مزار للتزلج، «لا تزال الاعمال بطيئة، لكن الطقس رائع والثلوج أيضاً لذا ندعو الجميع للحضور». وخفض المنتجع أسعاره 30 بالمئة لجذب المتزلجين.

ويوجد في مزار بعض أفضل منحدرات التزلج التي تمتد على مدى البصر إلى البحر المتوسط غرباً وصوب سوريا إلى الشرق. لكن عدداً من المنحدرات مازالت مغلقة منذ تساقط الثلوج بغزارة في ديسمبر/ كانون الأول، تمشياً مع حجم الطلب.

والسياحة جزء مهم من الاقتصاد اللبناني الذي يشهد أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. ودفعت الأزمة البنوك لفرض قيود صارمة على المبالغ التي يمكن للمودعين سحبها، ما دفع حتى من لديهم سيولة للتفكر ملياً قبل إنفاقها.

وقال بسام دالي المرشد السياحي «هذا العام يبدو أقل ازدحاماً. كانت الحركة على الطريق أقل عند قدومنا.. هذا واضح ونعلم جميعاً السبب».

وقال مرشد فنلندي ينظم رحلات في المنطقة إن ثلث سائحي شمال أوروبا الذين حجزوا معه هذا العام لغوا حجوزاتهم.

وتابع «إنه مكان رائع وجبال بديعة... الجليد كثيف والشمس ساطعة والطقس دافئ والناس ودودون للغاية، فهو مزار الأحلام». واستمتع المتزلج جابي طبال بيومه رغم إغلاق بعض المنحدرات وقال إن البعض مازال يأتي للتزلج رغم تراجع الأعداد، مضيفاً أن «الطقس بديع والثلوج جميلة». (رويترز)