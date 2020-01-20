«الخدمات الإنسانية» تختتم «تحليل السلوك التطبيقي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس، دورة تدريبية بعنوان «مقدمة في تحليل السلوك التطبيقي» استفاد منها 21 معلماً واختصاصياً عاملاً مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في مركز الشارقة للتوحد التابع للمدينة.

وقدمت الدورة خلال يومين كريستين ديرسيركسيان المحللة السلوكية الحاصلة على إجازة من مجلس تحليل السلوك التطبيقي العالمي. وقالت: «الدورة مهمة للعاملين مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، فتحليل السلوك التطبيقي علاج فعال مبني على أدلة».وأكدت أهمية قياس السلوك ورصد البيانات مع كيفية التحكم في السوابق والتوابع لهذا السلوك. ويسهم التحليل كما أوضحت ديرسيركسيان في إكساب الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، مجموعة من المهارات الحياتية كالمهارات اللغوية والاجتماعية ومهارات التواصل والمساندة الذاتية واللعب.

وتحدثت عن استراتيجية مهمة يقوم عليها التحليل، وهي العمل مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في البيئة الطبيعية كالبيت والمدرسة والملعب، بهدف إكسابهم المهارات ضمن هذه البيئة ومساعدتهم على استخدامها في حياتهم اليومية.

وأثنت المحاضرة على المشاركة الفعالة للمعلمين خلال الدورة، وتفاعلهم الإيجابي مع المعلومات الجديدة، متمنية لهم النجاح في عملهم مع الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد.

الاختصاصيون المشاركون في الدورة أكدوا أهمية المعلومات التي تلقوها خلالها، مؤكدين حرص مركز الشارقة للتوحد بما ينسجم مع استراتيجية المدينة الدائمة على تطوير مهارات الموظفين ودعمها بالبرامج العالمية، التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة، إضافة إلى الخدمات المعمول بها.

وفي الختام كرمت منى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة، المشاركين في الدورة، كما كرمت كريتسين ديرسيركسيان.