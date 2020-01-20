مهرجان الفنون الإسلامية «مدى» يمدد فعالياته حتى 31 يناير

قررت إدارة مهرجان الفنون الإسلامية نقل عدد من الأعمال الفنية المشاركة في الدورة الحالية «مدى» إلى المنطقة الشرقية وأماكن أخرى داخل الإمارة، في مسعى إلى توسيع رقعة المهرجان والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، فضلاً عن تمديد فترة الدورة الثانية والعشرين حتى نهاية الشهر الجاري، وكان مقرراً أن تختتم اليوم.

قال محمد إبراهيم القصير، مدير المهرجان، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة: «يشهد مهرجان الفنون الإسلامية خطوة مهمة في مسيرته بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لنقل عدد من الأعمال المشاركة في الدورة الحالية إلى الشرقية وأماكن أخرى داخل الإمارة، احتفاء بالفنون الإسلامية والمهرجان، وتأكيداً لدعم المواهب الفنية».

وتابع القصير: «سيستضيف شاطئ خورفكان تزامناً مع مهرجان خورفكان المسرحي عملاً فنياً واحداً، في حين يحتضن سد الرفيصة عملين فنيين، بينما تتوزع في الجامعة القاسمية والمركز التجاري «06»، وكلية الفنون في جامعة الشارقة ثلاثة تجهيزات فنية».

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واختارت إدارة المهرجان 6 أعمال فنية، هي: العمل الفني «تأمل/لعب» للفنانين اليابانيين كاز شيران وكايتو ساكوما، ويعرض على شاطئ خورفكان تزامناً مع انطلاق مهرجان خورفكان المسرحي.

وفي سد الرفيصة يُعرض العملان «مناجاة» للفنان المصري أحمد عسقلاني، و«تراكيب» للفنانة الإماراتية عزة القبيسي.

وتحتضن الجامعة القاسمية بشكل دائم، العمل الفني «نبأ» للفنانة اليمنية دنيا الشطيري، وفي المركز التجاري «06»، يعرض عمل «اللانهاية» للفنان الإيطالي أنطونيو بيو ساراجينو، في حين تضم كلية الفنون بجامعة الشارقة العمل الفني «هذا رسم بقلم رصاص» للفنان الأرجنتيني فرانسيسكو ميراندا (توكو).