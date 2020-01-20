عبد الله بن زايد يبحث مع بومبيو أوضاع المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في برلين، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والدور المهم لمؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي. وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين. واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الشأن الليبي ودور مؤتمر برلين في إيجاد تسوية لأزمته.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز مجالات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة، والعمل المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بالدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات دعماً لجهود المجتمع الدولي، من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة في ليبيا. (وام)