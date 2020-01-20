شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر برلين يطرح خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي انطلقت أعماله أمس بديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة دولية رفيعة من رؤساء ووزراء خارجية عدد من دول العالم، وعدد من المنظمات الدولية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بجهود جمهورية ألمانيا الاتحادية لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

وأكد سموه، أن دولة الإمارات رسالتها دائماً للعالم رسالة سلام وتنمية، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، والقائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساعدة الشعب الليبي الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيق الوحدة والتنمية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، برعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي المهم، ونوّه بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين، من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

كما أكد سموه ما يجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية من علاقات استراتيجية راسخة، تشهد نمواً وتطوراً مستمرين، والحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وضم وفد الدولة سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واختتم قادة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع في ليبيا أعمال مؤتمرهم في العاصمة الألمانية أمس، بالتركيز على مسارات إطلاق العملية السياسية ووضع الضمانات التي تكرس الحل السلمي للنزاع.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المشاركين في مؤتمر برلين رحبوا بخفض التصعيد في ليبيا. وأضافت، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات قمة برلين، أنه تم الاتفاق مع المنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على الحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. وأشارت إلى أن جميع الأطراف المشاركة بالقمة اتفقت على احترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا والإشراف عليه بشكل أقوى من الماضي. ولفتت ميركل، في كلمتها، إلى أن الأولوية خلال هذه الفترة هي تثبيت وقف إطلاق النار وفرض هدنة مستدامة في ليبيا.

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ورحب الإعلان الختامي للاجتماع بخفض العنف في ليبيا، داعياً إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة. وأيضاً دعا كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المُدرجَة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.

وتضمنت مسودة البيان الختامي للمؤتمر تشكيل 4 مجموعات تقنية لمراقبة تنفيذ قرارات المؤتمر. وذكر البيان أن القمة لا تهدف إلى حل الأزمة الليبية كما أوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بل يمهد لمؤتمر أممي يعقد في جنيف قبل نهاية الشهر.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أهمية توافر عملية سياسية لحل الأزمة الليبية. وقال، في كلمته بالمؤتمر، إنه لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مشدداً على ضرورة الحيلولة دون تفاقم الحرب، كي لا ينتهي النزاع إلى «كابوس إنساني» وكي لا تنقسم الدولة بشكل دائم.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أطراف النزاع في ليبيا إلى استغلال مؤتمر برلين من أجل التوصل إلى حل للصراع في بلادهم. وكتب بومبيو، على حسابه بموقع تويتر: «حان الوقت لليبيين الآن لتقرير مستقبلهم بأنفسهم، مستقبل خال من عنف تؤججه أطراف خارجية». وكان بومبيو قد دعا، قبل بدء الاجتماع، إلى عقد اتفاقية هدنة وتوفير آلية فعالة لمراقبة الوضع في ليبيا. كما دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى العودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنقرة ب«الكف» عن إرسال مقاتلين سوريين إلى طرابلس. وقال «يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك». وتتهم تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا لدعم حكومة فائز السراج. وأضاف الرئيس الفرنسي «من يعتقدون أنهم يحققون مكاسب من ذلك لا يدركون المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعاً لها».

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه لا جدوى لوقف إطلاق النار في ليبيا، دون التوصل لحل جذري لمشكلة الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة. وقال أبو الغيط، خلال كلمته بمؤتمر برلين حول ليبيا: «لا يمكن لأي وقف لإطلاق النار أن ينجح ويبقى نافذاً، بغض النظر عن ترتيباته ومهما كانت آليات مراقبته، دون أن يتم التوصل إلى معالجة مبكرة وموازية وجذرية لمشكلة الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة».

وأفاد أبو الغيط بأن وجود تلك الميليشيات سيظل يمثل تهديداً لديمومة مسار وقف إطلاق النار وللعملية السياسية، مجدداً رفض كل مظاهر استقدام العناصر الإرهابية من الخارج والاستعانة بالمرتزقة الأجانب، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى إذكاء الصراع وتعقيد المشهد العسكري والأمني على الأرض. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده مستعدة لإرسال «أشخاص وخبراء» للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق نار في ليبيا، قد يجري التوصل إليه خلال مؤتمر برلين حول السلام في هذا البلد. وتابع: «نريد سلاماً ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا وأن تتوقف هذه المنافسة. لقد عانى شعب ليبيا بما فيه الكفاية».

وفي السياق، طالب كل من مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بمشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة تصدير السلاح الى ليبيا وتثبيت هدنة وقف إطلاق النار. وقال بوريل في تصريحات موجزة للصحفيين قبل بدء أعمال مؤتمر برلين «إننا مطالبون بمراقبة حظر تصدير الأسلحة الى ليبيا لأنه من غير الممكن أن تنجح الهدنة بين الطرفين بوجود السلاح». وبدوره أعرب رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عن استعداد بلاده لتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في مراقبة وقف إطلاق النار والمحافظة عليه. (وكالات)