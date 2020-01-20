تجدد مواجهات بيروت قرب البرلمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

تجددت المواجهات في بيروت، مساء امس، غداة مواجهات ليلية توقف استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، اوقعت مئات الجرحى (نحو 400 جريح)، واثارت تساؤلات شديدة القلق عمن يقف وراء تفجير الوضع بين القوى الأمنية والمتظاهرين، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري السياسيين في البلاد الى عدم اهدار الوقت وتشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

وفي حين اختلط حابل المتظاهرين بنابل مجموعات مندسة تعددت على ما يبدو هوياتها ومرجعياتها، لتمرير رسائل سياسية تعكس انطلاق المواجهة على مختلف الجبهات ما جعل الحريري يغرد تعبيراً عن هذا الواقع اذ قال: إن «مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية». وأضاف في تغريدة أخرى «ولن نسمح لأي كان بإعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس»، داعياً القوى الأمنية الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين. وكتب الحريري، على تويتر «هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية». وأضاف «بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة وليس حلا».

Advertisements

مشهد التظاهرات التي بدأت مساء أمس الأول سلمية من خلال تجمعات انطلقت من اكثر من منطقة لتصب امام البرلمان في وسط بيروت، سرعان ما تحولت إلى صدامات واسعة لتفجر غضباً مكبوتاً، فالمواجهات كانت مكشوفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، أمام مدخل المجلس من جهة الوسط التجاري، حيث بدأت بتراشق الحجارة، لتلجأ قوى مكافحة الشغب المعززة بنحو ألف عنصر، وفق التقديرات، الى استعمال خراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين، فيما بقيت أعداد كبيرة من هؤلاء محيدة نفسها عن المواجهات. وتطورت الأمور مع مرور ساعات المساء لتستعمل القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع. ولم تنجح في تفريق المتظاهرين، بحيث تطورت الأمور بشكل متسارع، لتسجل أعمال تكسير وشغب وأضرار بالأملاك العامة، وصولاً الى اندلاع حرائق حولت ساحة الشهداء الى ساحة حرب حقيقية بالمفرقعات والأحجار، حتى حسمت القوى الأمنية الوضع بعدما سقط العشرات من الجرحى في صفوف القوى الأمنية والمتظاهرين. وخطورة هذا المشهد أنه بات حالة يومية تتكرر وسط غياب كلي لأي قرار سياسي، باستثناء وضع المتظاهرين في وجه القوى الأمنية. وبلغ عدد الموقوفين 34 أغلبيتهم في ثكنة الحلو، إضافة الى موقوفين في ثكنتي ميناء الحصن والرملة البيضاء. وأفادت حصيلة استناداً إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني أن 377 شخصاً تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات.

من جهة أخرى، أعطى المدعي العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات إشارة الى الجهات المعنية بإخلاء موقوفي الأحداث التي وقعت الليلة قبل الماضية في وسط العاصمة، باستثناء من في حقه مذكرات قضائية بجرائم أخرى.

وقد حجب مشهد الشارع اللبناني المرشح للتصعيد، الأنظار عن المشهد الحكومي الغارق في حسابات محاصصة، لا تزال تعقد عملية التأليف، من دون أن تعطل المشاورات التي استمرت في الكواليس، لكن هذه الأجواء لم تمنع الرئيس المكلف حسان دياب من التقدم بطرح جديد لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق زجاجة الأزمة. وتشير المعلومات الى أن الاتصالات مستمرة بشكل مكثف بعيداً عن الأضواء، وأي تقدم قد يؤدي الى إخراج التشكيلة الحكومية الى النور.