ألعاب نارية وفعاليات ترفيهية احتفالاً بالعام الصيني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد دبي احتفالات ضخمة بمناسبة العام الصيني الجديد، وينضم الزوّار والمقيمون في دبي إلى أبناء الجالية الصينية للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي ترسم لوحة من التسامح والمحبة.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة الفعّاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية التي تشهدها المدينة التي تتزيّن بالألوان والعروض الضوئية، إذ تتاح الفرصة للزوّار والمقيمين للاستمتاع بالمأكولات والعروض الترفيهية والثقافية المتنوّعة، وعلى رأسها عروض التنين الصيني.

يقدّم «مول الإمارات» لزوّاره تجربة تسوّق مفعمة بالأجواء الاحتفالية، ويستضيف عروضاً فنية وثقافية صينية يومياً للاحتفال بهذه المناسبة. وسيكون زوّار «دبي مول» على موعد مع واحة من الفنون الصينية، والتي تشمل عروضاً فنية مباشرة وورش عمل حرفية والألعاب التقليدية، وتستمر حتى 1 فبراير المقبل. وتتاح الفرصة للزوّار للمنافسة في لعبة «ما جونج» ومشاهدة الرقصات التقليدية خلال الموكب الذي يجوب أنحاء «دبي مول»، كما تتاح الفرصة للأطفال لمشاهدة عروض الدمى المتحركة والعروض الموسيقية.

وتنطلق عروض الألعاب النارية، في مناطق متفرقة حول المدينة بدءاً من الجمعة المقبل في «ذا بيتش» و«لامير» و«السيف». وتتزيّن الواجهة المائية في دبي فستيفال سيتي مول بالألعاب النارية يوم 25 يناير، بينما تنطلق العروض اليومية في «ذي بوينت نخلة جميرا» وتستمر حتى 29 يناير. وبالإضافة إلى عروض الألعاب النارية اليومية في «ذا بيتش»، تشهد هذه الوجهة الخارجية عروض التنانين الراقصة، وعروض المظلات الراقصة والطبول الصينية التقليدية. وتستضيف أسواق مهرجان دبي للتسوّق في «السيف» وسوايب ماركت أو تي بي«عروضاً يقدّمها مركز التنين الملكي الثقافي، ومنها تبديل القناع «بيان ليان»وشاي الكونج فو.

وتستضيف»دبي باركس أند ريزورتس«الفنانة فينج جيا تشين، والتي حققت أكثر من 1.5 مليار مشاهدة عبر تطبيق«تيك توك»، وترتدي فينج ملابس إحدى شخصيات سلالة تانج الحاكمة وتقدم رقصات على الطبل الدوّار من 27 إلى 29 يناير. وتتزيّن المياه أمام فندق بلازو فيرساتشي دبي بالأضواء المتلألئة، ويحتضن الفندق مهرجان الفوانيس الصينية في حديقة «كومو جاردن» في 8 فبراير، وتتاح الفرصة لضيوف وزوّار الفندق للاستمتاع بالمأكولات الصينية التقليدية التي يتم تحضيرها في منصات الطبخ الموجودة في الحديقة.