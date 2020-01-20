شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يمهد لهدم بنايات في القدس ويبعد خطيب الأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال«الإسرائيلي» فلسطينياً بدعوى طعنه مستوطناً في الخليل، كما أوقفت 12 فلسطينياً بينهم فتى،في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وأبعدت عصر أمس الأحد، الشيخ عكرمة صبري- رئيس الهيئة الإٍسلامية العليا وخطيب الأقصى- عن المسجد المبارك لمدة أسبوع، بتهمة «التحريض ،وصورت سلطات الاحتلال بنايات سكنية مهددة بالهدم في العيسوية بالقدس،فيما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين،وهدمت جرافات الاحتلال قرية العراقيب في النقب للمرة ال 173.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت، مساء أول أمس السبت، شاباً فلسطينياً (18 عاماً)في البلدة القديمة من الخليل. وادعت الإذاعة «الإسرائيلية» أن فلسطينياً طعن مستوطناً بآلة حادة بين مستوطنة «كريات أربع» والحرم الإبراهيمي ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. وأشارت إلى اعتقال منفذ العملية إضافة إلى فلسطيني آخر .

وهاجم عشرات المستوطنين المسلحين تحت حماية قوات الاحتلال فجر أمس الأحد، منازل الفلسطينيين في «حارة جابر» القريبة من مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة.

وأعلنت قوات الاحتلال عن إصابة مستوطن بجروح جراء دهسه من قبل سيارة عند مستوطنة بركان شمال الضفة الغربية، وأشارت إلى أنه أصيب بجروح في الرأس نقل على أثرها إلى المشفى. واقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس الأحد قلقيلية والخليل ورام الله،كما داهمت حي الطيرة في رام الله وتمركزت في محيط دوار نيلسون مانديلا،وحي البالوع في البيرة وسط مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن 6 أسرى محررين جرى اعتقالهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. ومن بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين بينهم فتى، . واعتقلت سيدة من بلدة ترقوميا غرب الخليل، وهي روان قباجة، وجرى الإفراج عنها لاحقاً بكفالة مالية بقيمة 500 شيقل، بعد التحقيق معها لساعات، إضافة إلى مهند جابر أبو سل من مخيم العروب شمالاً.ويضاف إلى المعتقلين أسامة عرابي نخلة من رام الله.

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وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال احتجزت 6 فلسطينيين من القدس لساعات، ثم أطلقت سراحهم، حيثسلّمت أربعة قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات متباعدة.

وفي السياق نفسه أصدرت سلطات الاحتلال أمراً بحظر دخول الشيخ عكرمة صبري إلى المسجد الأقصى لمدة أسبوع. وقال صبري للمحقق الذي أبلغه بالتهمة الموجهة ضده:«أنا أخطب منذ عام 1973 (منذ 47 سنة)، وأنا ملتزم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأنا جزء من الأقصى وإلى الأقصى ولن أتخلى عن المسجد، فأنا ابن الأقصى، والتهمة الموجهة لي باطلة، ومن يحرض هو من يسمح لليهود المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى».

ولفت الشيخ صبري إلى أن سلطات الاحتلال حققت معه وأبعدته أكثر من 10 مرات عن الأقصى لفترات متفاوتة.

إلى جانب ذلك، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال، أمس الأحد، بلدتي العيسوية وسلوان في مدينة القدس وقاموا بتصوير عدة بنايات وشقق سكنية كانوا قد تسلم أصحابها قرارات هدم خلال الأيام الماضية.

وفي النقب هدمت السلطات «الإسرائيلية»، أمس الأحد، قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف، والمهددة بالاقتلاع والتهجير، للمرة 173 على التوالي. وكانت السلطات قد هدمت خيام العراقيب للمرة 172 يوم 16الخميس الماضي. وتستمر السلطات بهدم العراقيب منذ عام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

وفي قطاع غزة، شيعت جماهير غفيرة أمس الأحد في رفح جثمان المزارع مهدي رميلات (36 عاماً)، الذي استشهد أول أمس السبت بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال شرقي رفح. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، استشهاد المزارع مهدي عيد عيادة رميلات وإصابة آخر بجراح خطيرة، نتيجة الانفجار (وكالات)