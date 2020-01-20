شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: بناء الإنسان جوهر نموذج محمد بن راشد التنموي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن بناء الإنسان جوهر النموذج التنموي الذي رسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواصلة النجاح وتحقيق الإنجازات.وقال سموه «طموحنا كبير للمرحلة القادمة في مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي أعلنها في وثيقة (4 يناير 2020)، لتصبح دبي رائدة مدن المستقبل. يجب أن تبقى هذه الرؤية هي الأساس لعمل مؤسسة دبي للمستقبل خلال المرحلة المقبلة».جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل الذي عقد في مقر مشروع «متحف المستقبل»، واعتمد خلاله استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل للسنوات الثلاث المقبلة، التي تحدد أطر عمل المؤسسة وأهدافها، خلال المرحلة القادمة، لتواصل أداء مهمتها الرئيسة وأداء دور محوري في استشراف المستقبل وصناعته في إمارة دبي.وقال سموه «نريد أن تصبح مؤسسة دبي للمستقبل منصة رائدة عالمياً لنشر المعرفة وأبحاث المستقبل تلهم الملايين لصنع مستقبل أفضل للإنسانية، وأن تواصل دورها مرجعية للأبحاث والمعرفة تساعد متخذي القرار في حكومة دبي لاستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية».ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد فريق العمل في مؤسسة دبي للمستقبل، لتسريع عجلة الإنجازات، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والشركات العالمية والناشئة، والمراكز البحثية والمؤسسات التعليمية وحاضنات الأعمال، لتحقيق التطلعات وأهداف «أجندة الخمسين هدفاً» لإمارة دبي، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ويشرف عليها «مجلس دبي».وأشاد سموه، خلال الاجتماع، بدور المؤسسة في نشر المعرفة في مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مدينة دبي ودولة الإمارات، عبر مختلف برامجها ومبادراتها ومشاريعها، لبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على استشراف وصنع مستقبل دبي، وتمكينها من المهارات اللازمة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.وأضاف سموه «تصميم المستقبل ما هو إلا نقطة البداية لأحلامنا وطموحاتنا للسنوات القادمة. ونتطلع إلى أن يصبح متحف المستقبل الذي تشرف عليه المؤسسة وجهة عالمية لرؤية وتجربة المستقبل في دبي. سيكون المتحف نافذة العالم على الغد».حضر الاجتماع، محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وحصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وعهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، ومريم المهيري وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، وسارة الأميري وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وعمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل.كما شارك في الاجتماع عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وسعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، والمهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، وأحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وعادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

تصميم المستقبل

ترتكز استراتيجية «مؤسسة دبي للمستقبل» على خمسة محاور رئيسة تبدأ بتصميم وفهم المستقبل، عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع المتنوعة، بما في ذلك «مجالس دبي للمستقبل» التي تشمل 13 مجلساً تضم خبراء ومسؤولين ورواد أعمال، لاستشراف تحديات القطاعات الحيوية في دبي، و«أبحاث دبي للمستقبل» التي تعمل على إعداد ونشر مجموعة متنوعة من التقارير والدارسات عن أبرز التغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، فضلاً عن «مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات» الذي يعد الخامس من نوعه في العالم، وافتُتح هذا العام، بالتعاون مع حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.

محتوى المستقبل

ويتضمن المحور الثاني من استراتيجية المؤسسة، مجموعة من المبادرات التي تعنى بنشر محتوى علمي ومعرفي عن مختلف الموضوعات المستقبلية، بما في ذلك «حوارات دبي للمستقبل» التي تستضيف نخبة من المتحدثين العالميين، و«مرصد المستقبل» المنصة المعرفية الكبرى من نوعها باللغة العربية، وتشرف على كثير من المنصات الرقمية والمجلات المطبوعة، مثل «العلوم للعموم» و«إم آي تي تكنولوجي ريفيو».

بناء مهارات قدرات المستقبل

كما يعد تطوير القدرات الوطنية وتزويدها بأدوات بناء المستقبل من أبرز محاور الاستراتيجية عبر «أكاديمية دبي للمستقبل» التي تمثل وجهة معرفية، لتحضير كفاءات وطنية قادرة على استشراف وصنع مستقبل دبي وتعزيز قدرتها على خلق أسواق وقطاعات اقتصادية جديدة.

وتهدف مبادرة «مليون مبرمج عربي» التي تشرف عليها المؤسسة إلى بناء قدرات عربية متمكنة في البرمجة، ومساعدتها على إيجاد حلول مبتكرة وجديدة لمختلف التحديات العالمية، وتعد هذه المبادرة تجربة إماراتية رائدة في العالم، وبهدف تعميم نجاح هذه المبادرة.

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تسريع المستقبل

وتركز استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل في محورها الرابع على تطوير منصة متكاملة لتصميم المستقبل، واستقطاب عدد أكبر من المبتكرين والشركات الناشئة لابتكار حلول عالمية لمختلف التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في دبي ودولة الإمارات.

وتمثل منطقة 2071 منصة عالمية تجمع أفضل العقول لتحويل الأفكار والرؤى الخلاقة إلى واقع، بما يسهم في تطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. كما سيبنى على الإنجازات التي حققها برنامج «مسرّعات دبي المستقبل» بدوراته الست السابقة، ومبادرة «دبي 10X» بدورتيها الأولى والثانية، في تطوير العمل الحكومي وتعزيز التعاون للارتقاء بمكانة دبي مختبراً عالمياً لتجربة الأفكار المبتكرة وتطويرها وتنفيذها.

وستواصل المؤسسة دورها الحيوي في تصميم المستقبل عبر «بالمود» التي تعنى بتطوير أفكار مستقبلية بالشراكة مع جهات حكومية ومؤسسات عالمية، إضافة إلى «مختبر التشريعات» الذي يعمل على تطوير التشريعات التنظيمية والقانونية لمواكبة التوجهات العالمية بشكل استباقي في القطاعات الجديدة، مثل المركبات الذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.

تجربة المستقبل.

ويمثل «متحف المستقبل» وجهة عالمية لاستكشاف تأثير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مستقبل البشرية، وبيئة متكاملة لاختبار الأفكار وتطوير نماذج تطبيقية لها، ومركزاً للتنبؤ باتجاهات المستقبل يستقطب أفضل العقول العالمية. (وام)