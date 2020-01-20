شكرا لقرائتكم خبر عن الطريفي: 75 مليون درهم قيمة 42 مشروعاً زراعياً في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:محمود محسن

أكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، العامل الأساسي في تحقيق إنجازات البلدية بجميع قطاعاتها وإداراتها، كما تحرص البلدية على تقديم أفضل وأرقى الخدمات حيث تتماشى أهدافها وخططها مع أهداف وخطط الإمارة الباسمة، وتسعى بجهد كبير إلى تحقيق رؤيتها واستراتجيتها، مبيناً أن تلك الخطط ترجمت لمشاريع بارزة كان أبرزها في القطاع الزراعي، حيث شهد عام 2019 إنجاز 42 مشروعاً زراعياً، بلغت قيمتها 75 مليون درهم، ضمن مساعي البلدية التطويرية والتنموية، للارتقاء بمستوى الإمارة، بحزمة من الخدمات والمشروعات النوعية.

جاء ذلك خلال حوار صحفي مع ”الخليج 365”، تالياً نصه:

مشاريع زراعية واسعة

* أبرز المشاريع الزراعية خلال 2019 وكلفتها ؟

- شهد عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث تنفيذ أكثر من (42) مشروعاً زراعياً توزعت بين زراعة جزر وسطية، وجوانب طرق وجسور، وميادين، ومنازل خاصة (الشعبة التجارية)، بلغت قيمتها حوالي 75 مليون درهم، وكان من أهم المشاريع التي تم تنفيذها حديقة مسجد الشارقة بمنطقة الطي، وطريق المدينة الجامعية بمنطقة مويلح، والجسر الجديد على شارع الذيد، والمؤدي إلى قصر البديع، وكلية القرآن الكريم وكلية الآداب (بنين) في الجامعة القاسمية، وأكاديمية الفنون الأدائية، وتقاطع سعيد المدفع، وزراعة المساحات المجاورة لجسر الجامعة، وزراعة بداية الجزيرة الوسطية في شارع مليحة، والمدخل الجديد إلى قصر البديع، وعدد كبير من حدائق المنازل الخاصة.

وجار حالياً تنفيذ عدد كبير من المشاريع الزراعية أهمها الأكاديمية البحرية في مدينة خورفكان بالتعاون مع بلدية خورفكان، وزراعة جانبي طريق المدينة الجامعية، وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية.

المسطحات الخضراء

* كم بلغ إجمالي المسطحات الخضراء في الإمارة؟

- تولي بلدية مدينة الشارقة الزراعة اهتماماً كبيراً تماشياً مع رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، وتحرص على تزيين الشوارع والميادين بالزهور، وأشجار النخيل، وزيادة المسطحات الخضراء بشكل سنوي والاعتناء بها، حيث بلغ إجمالي المسطحات الخضراء المزروعة في مدينة الشارقة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019 الماضي (17,2) مليون متر مربع.

حدائق المدينة

* عدد حدائق مدينة الشارقة ودوركم بها ؟

- هناك 64 حديقة من حدائق الأحياء المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة، تتمتع بطابع عصري في التصميم والإنشاء ومناظر خلابة بمسطحاتها الخضراء وزهورها الجميلة، وأشجارها اليانعة وخدماتها الكثيرة، وتحرص البلدية كل الحرص على أن تتناسب هذه الخدمات مع جميع فئات المجتمع، فتجد ركناً للألعاب وملاعب للشباب وأماكن للعائلات وأخرى لكبار السن، وحدائق خاصة فقط بالنساء، ويأتي هذا التنوع في الخدمات لجعل جميع الحدائق مناسبة لكل فرد في المجتمع، وللمساهمة في تعزيز الجوانب الاجتماعية، وإطلاق المبادرات الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية بحدائق أحياء المدينة ومتنزهاتها.

نقلة ذكية شاملة

* خطتكم لتحويل مبنى البلدية إلى ذكي بالكامل؟ ونسبة الإنجاز في برنامج التحول الرقمي «سابق»؟

- أبرمت شراكة تعاون مع شركة «إيفوتك»، لإنجاز هذا المشروع والذي نطمح من خلاله لتوفير منصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمقر بلدية مدينة الشارقة، وتحويله إلى مبنى ذكي، بما يتماشى مع توجهات إمارة الشارقة بهذا المجال، بحيث ستوفر المنصة المزمع تطويرها، خدمات متصلة بأحدث التقنيات، وصولاً إلى بيئة عمل تمتاز بمستويات أعلى من الإبداع والجاذبية، والكفاءة والسعادة للعاملين والمتعاملين، يضاف إلى ذلك تقليل البصمة الكربونية للمبنى بشكل مستمر، وتحسين كفاءته التشغيلية، كما ستصبح بيئة العمل خالية من الأوراق، وستكون منصة الذكاء الاصطناعي مجهزة بنظم التحليلات الجاهزة للاستخدام، وستتيح لنا إطالة مدة استخدام المعدات والأجهزة، كما سيشمل التنفيذ استخدام منصة النفق الرقمي التي طورتها «جونسون كونترولز»، والتي من شأنها أن تساعد على تحسين الأداء البيئي، من خلال زيادة توفير الطاقة.

ووصلت نسبة الإنجاز في برنامج سابق ل 45% ويشمل إطلاق برامج تخطيط الموارد المؤسسية، إضافة إلى أتمتة إجراءات قطاعي المدير العام والدعم المؤسسي، ومن المخطط له إطلاق 220 خدمة رقمية بانتهاء البرنامج.

متابعات قطاع المباني

* عدد المباني المهجورة المرصودة خلال 2019 والإجراءات حيالها؟

- أجري من خلال حملة «حصر المباني المهجورة والقضاء على الظاهرة»، عمل مسح ميداني ل 38 منطقة سكنية، وتشكيل فريق عمل كامل برئاسة رئيس قسم الصيانة والهدم، حيث أغلق 68 موقعاً مهجوراً، ومازال هناك 32 موقعاً تحت الإجراءات، ورصد 60 موقعاً مهجوراً مغلقاً، ويجري التنسيق لفتح تلك المواقع، كما أن هناك 25 موقعاً قيد إجراء الهدم.

* عدد رخص البناء، والزيارات التفتيشية للموقع الإنشائية خلال العام الماضي؟

- أصدر قطاع الهندسة والمباني، في بلدية مدينة الشارقة، منذ بداية العام الماضي وحتى شهر أكتوبر نحو 2558 إجازة بناء.

فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية على الوحدات السكنية والمباني قيد الإنشاء 1373 زيارة، اتخذ خلالها الإجراءات اللازمة بحق المواقع المخالفة للاشتراطات، ورصد المخالفات، كسوء حالة السياج المؤقت للمواقع قيد الإنشاء، ووضع ناتج الحفر من الرمال والمخلفات، إضافة الى مواد البناء خارج المواقع وبطريقة عشوائية، وعدم توفير الحماية اللازمة للمواقع قيد الإنشاء، لحماية المباني المجاورة وقاطنيها وللمارة والممتلكات، وسوء اللوحة الاعلانية أو من بيانات خطأ أو غير مكتملة البيانات، واستخدام المواقع قيد الإنشاء لسكن العمال أو التخزين.

تفادي الحوادث

* نصائح للمقاولين والاستشاريين لتفادي الحوادث خلال فصل الشتاء؟

- تحرص بلدية مدينة الشارقة على متابعة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس والتقلبات الجوية، وترسل رسائل نصية قصيرة إلى جميع المقاولين والاستشاريين، في حال احتمال حدوث رياح شديدة أو عواصف، وتبلغهم بإزالة مواد البناء القابلة للتطاير مثل الألواح الخشبية، والتأكد من التثبيت الجيد للسقالات الداخلية والخارجية، والتأكد من إغلاق وصلاحية كوابح الرافعات البرجية، وتنزيل المصاعد الخارجية إلى الطابق الأرضي، وتواجد مسؤولي الأمن و السلامة بالمواقع لأية أخطار محتملة يمكن الإبلاغ عنها.

رقابة صارمة

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* دوركم في مراقبة منافذ بيع المواد الغذائية المخفضة لاقتراب انتهاء صلاحيتها؟

- تحظى هذه المواقع بمتابعة البلدية بشكل كبير، حيث يفتش قسم رقابة الأغذية هذه المواقع بصورة دورية، للتأكد من مطابقة المنتجات الغذائية المعروضة للمواصفات، كما تعرض عينات من المنتجات بصورة دورية، للفحص المختبري للتأكد من مطابقتها.

العزب المخالفة

* عدد العزب المخالفة والمزالة من قبلكم خلال العام الماضي؟

- أزيل نحو 95 عزبة من العزب العشوائية بعد إشعارها بالإزالة لأكثر من مرة، والتواصل مع أصحابها هاتفياً، وإبلاغهم بضرورة إزالة العزبة، حيث تعتبر العزب العشوائية من مشوّهات المظهر العام، كما أن البلدية تكثف من حملاتها الدورية لنشر مزيد من التوعية بين أصحابها، وتحذرهم من المخاطر التي تسببها الحيوانات السائبة، لاسيما أن البلدية تعمل جاهدة من أجل تطبيق اللوائح المنظمة للعزب، والالتزام بالمظهر الحضاري للمدينة.

التسهيل على المتعاملين

* أبرز مبادرات إدارة المواقف العامة للتسهيل على المتعاملين؟

- تعمل إدارة المواقف العامة باستمرار، على تحديث منظومة عملها بما يتماشى مع أهداف البلدية، لتقديم خدماتها للمتعاملين بكل سهولة ويسر، وعملت الإدارة على مجموعة من المبادرات التي تسهل على المتعاملين، كإتاحة خدمة حجز المواقف عبر الرسائل النصية القصيرة لجميع المركبات دون تسجيل، واستحداث إمكانية تحديد الفترة من ساعة إلى 5 ساعات، وتحويل الاشتراكات إلى افتراضية بدلاً من الملصق، الذي كان يوضع على الزجاج الأمامي للمركبة، وتحويل إيصالات الاشتراكات والخرائط إلى رقمية بدلاً من المعاملات الورقية، واستحداث المحفظة الورقية كوسيلة دفع إضافية لحجز المواقف، كما سيتم الاستغناء عن طلب معظم المستندات المتعلقة بطلب تخصيص المواقف، على النظام المتكامل، وعلى ذات النظام سيتم إنجاز المعاملات الخاصة بتخصيص المواقف بشكل أسرع.

كما قامت الإدارة منذ بداية العام بتهيئة المواقف في منطقة النهدة بصورة منظمة، وتم إخضاع 1300 موقف ضمن المرحلة الأولى من أصل 6200 موقف سيتم إخضاعها بشكل كامل للرسوم خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تم تركيب 120 جهاز دفع استيفاء رسوم و12 لوحة إرشادية كبيرة و600 لوحة صغيرة توضح مواعيد العمل وآلية الدفع بالرسائل النصية القصيرة.

اشتراطات غذائية عالمية

* ما هي منهجية العمل والتطبيق في برنامج الشارقة لسلامة الغذاء؟

- يقوم برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، بإنشاء نظام موثق لسلامة الأغذية في كل منشأة من المنشآت الغذائية في مدينة الشارقة، فهو برنامج متكامل يجمع بين تدريب العاملين في المنشآت الغذائية، على أفضل الممارسات العالمية، بما يتعلق بسلامة الأغذية والتطبيق العملي على أرض الواقع.

يقوم البرنامج على 4 أسس رئيسية وهي تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على أفضل الممارسات العالمية في مجال الغذاء، وانتهى البرنامج من تدريب 54263 عاملاً من العاملين في المنشآت الغذائية، كالمطاعم والكافتيريات، ومحال السوبر ماركت الكبيرة.

العينات

عدد العينات التي تم تحليلها بمختبرات البلدية خلال العام الماضي؟

حللت إدارة المختبرات المركزية منذ بداية العام 19,939 عينة، منها 7650 عينة في مختبر الأغذية، و1064 في مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية، و11225 في مختبر مواد البناء.

الخدمات الإلكترونية والرقمية

أبرز الخدمات الإلكترونية والرقمية المستحدثة بإدارة التنظيم الإيجاري؟

يرسل قسم تنفيذ المنازعات الإيجارية، رسائل نصية بموعد الإخلاء قبل التنفيذ، للتسهيل على المتعاملين، ودمج مهام مأمور التنفيذ مع التقييم، بحيث يتم الإخلاء والتقييم بنفس الوقت، واختصار عدد الطلبات وتقليصها إلى ثلاث، واستحداث نظام للمتابعة في ما يتعلق بملفات التنفيذ والقرارات الصادرة، واستحداث نظام الاستعلام عن القضايا التنفيذية عبر الموقع الإلكتروني، وتوفير أجهزة في إدارة التنظيم الإيجاري، للاستعلام الذاتي عن القضايا التنفيذية، وتقدير الحالات المستعجلة والإنسانية في القضايا التنفيذية بحيث يتم إنجازها فوراً دون السير في الإجراءات الروتينية المعتمدة.

كما وفر قسم تصديق العقود الإيجارية، خدمة «عونك» حيث يقوم أحد موظفي القسم بالانتقال لمقر إقامة أحد الأطراف بعقد الإيجار، لاعتماد توقيعهم في حال عدم إثبات التوقيع بالهوية، أو كان المتعامل يتعامل بالبصم، وتقليص الأوراق على ملاك البنايات بتوفير بطاقة المالك حيث يحصل المالك على رقم يغنيه عن تقديم أوراقه عند تصديق العقود، وفتح مراكز خدمة لتصديق العقود وبراءة الذمة في دائرة التنمية الاقتصادية، وقدم قسم تنظيم العقود الإيجارية مبادرة عقود بلا ورق لتصديق العقود إلكترونياً بلا مستندات، من خلال التسجيل في خدمة الهوية الرقمية والوصول للمستندات من خلال قارئ الهوية.



مواقف بلا عناء



حول آلية عمل المواقف الذكية قال ثابت الطريفي مدير عام بلدية الشارقة: نهدف إلى تجهيز عدد من المواقف المزودة بأنظمة تصوير وأجهزة استشعار عن بعد مدمجة، ومحفظة افتراضية لتشكل منظومة مواقف متكاملة (حجز - دفع رسوم)، بتوفير إمكانية معرفة أماكنها، وعددها وحالة إشغالها للمتعاملين، كما يوفر إمكانية حجز الموقف مسبقاً من خلال التطبيق، أو عبر خدمة الرسائل النصية حسب الطلب ضمن فترة زمنية محددة، وذلك من خلال التعاون مع شركائنا لتحقيق التطلعات.



خفض الكهرباء 50%



فيما يخص استخدامات بلدية الشارقة للطاقة الشمسية في توفير الكهرباء ذكر ثابت الطريفي مدير البلدية أنه بالفعل تعمل البلدية على ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مبانيها، حيث غيرت الإضاءة بمبناها الرئيسي لتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 50%، كما تعمل على الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية حيث تم تحويل بعض لوحات الإعلانات على بعض الجسور إلى لوحات تعمل بالطاقة الشمسية.