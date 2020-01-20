«دبي للثقافة» تختار قيِّمين لـ «سكة 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «سكة الفني» الذي يقام برعاية من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة والفنون» أعلنت الهيئة عن أسماء الفنانين المؤهلين للمشاركة في النسخة الجديدة من المعرض «الحالمون» ممن سيعملون تحت إشراف المستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيللو بصفته قيِّماً، والفنانة الإماراتية أسماء خالد بالحمر بصفتها قيِّمة، وتقام الدورة بين 19 و29 مارس المقبل.

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أختير المشاركون من قبل لجنة التحكيم: غسان سلامة، شيخة المزروع، جوسيبي موسكاتيللو، ونائب مدير مركز «تشكيل» ليسا لوشجار.

ويمتلك موسكاتيللو رصيداً واسعاً من الخبرة لأكثر من 15 عاماً بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

أما أسماء خالد بالحمر، فهي فنانة إماراتية حاصلة على الماجستير «فنون جميلة» من «رود أيلاند للتصميم» وتعمل حالياً بصفة أستاذة في كلية الفنون والصناعات الإبداعية /‏ جامعة زايد. ومعظم أعمالها تتمحور حول «البنيان الضخم» في الدولة والذاكرة البصرية لها، وهي حاصلة على جائزة الشيخة منال للفنون للشباب في فئة الفنون الجميلة عام 2011.