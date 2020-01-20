افتتاح المهرجان الثقافي الإماراتي- الكوري اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستقبل نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد اليوم، في فرع الجامعة بأبوظبي، بارك يانغ وو وزير الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له، حيث سيشارك الوزيران في افتتاح المهرجان الثقافي الإماراتي- الكوري، أولى فعاليات عام الحوار الإماراتي - الكوري 2020.

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وكان الوزير الكوري قد زار فرع الجامعة في دبي، أمس، حيث كانت في استقباله والوفد المرافق الدكتورة بهجت اليوسف مديرة الجامعة بالإنابة.

وجرى لقاء في مركز لطيفة بنت حمدان آل مكتوم للأنشطة الطلابية حول تجربة جامعة زايد في تعليم اللغة والثقافة الكورية من خلال فرع معهد الملك سيجونغ الذي تأسس في الجامعة منذ سنوات، وذلك بحضور الدكتور مارك ويلسون نائب مدير الجامعة والدكتور معاوية العوض مدير معهد خدمة المجتمع وطالبات النادي الكوري.

ثم قام الوزير الكوري، ترافقه الدكتورة اليوسف، بجولة في أنحاء الحرم الجامعي شملت «الركن الكوري» الذي أقامته طالبات النادي الكوري في مكتبة الجامعة وضم مقتنيات تمثل رموز الثقافة والمجتمع الكوري في حقب تاريخية مختلفة إلى جانب ورش عمل ومعرض لكتابة الخط الكوري شارك فيه خطاطون كوريون وعدد من طالبات الجامعة.