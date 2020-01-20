انطلاق معرض ومؤتمر الأمن والسلامة «إنترسك» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت أمس، فعاليات المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسك 2020» في دبي، الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة 1100 جهة من 56 دولة، كما يضم 15 جناحاً دولياً، ويتم خلال المؤتمر مناقشة أحدث حلول السلامة الأمنية.

حضر الافتتاح اللواء خبير راشد المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وخليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية بدبي (SIRA)، ومجموعة من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص العالمية الرائدة في قطاع الأمن والسلامة.

يستضيف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام 15 جناحاً دولياً، فيما يستعرض الجناح الفرنسي للمرة الأولى أحدث التقنيات المتطورة ضمن سبعة قطاعات من المنتجات: الأمن التجاري، المنازل الذكية، الأمن الإلكتروني، الحماية من الحرائق والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن الداخلي والشرطة، فضلاً عن الأمن البدني والمحيطي.

وشملت الجولة الافتتاحية للمعرض، العديد من المحطات ابتداء بشرطة دبي، سي أي أم إي الرائدة في حلول الأمن الآلي؛ و«نيباد» المتخصصة في أنظمة تحديد الهوية بعيدة المدى وتقنيات الموقف الذكية والتحكم في وصول المركبات، وعدد من الشركات المتخصصة في مجال الأمن والسلامة.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يلعب معرض «إنترسك» دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل قطاع الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، انطلاقاً من مكانته كأهم فعالية في هذا القطاع على مستوى المنطقة. ولطالما كانت حماية الأرواح والممتلكات أولوية قصوى بالنسبة لحكومة دولة الإمارات.

ومع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، يشكل اعتماد أحدث الممارسات والمعايير عاملاً مهماً لترسيخ مكانة دولة الإمارات في صدارة قطاع الأمن والسلامة على المستوى الإقليمي».

مركبة التدخل السريع

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كشف اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، عن تدشين أول مركبة إطفاء للتدخل السريع مصنعة بالكامل داخل الورشة الفنية للدفاع المدني بدبي، لافتاً إلى أن عملية التصنيع تمت عبر كفاءات إماراتية خالصة تشمل 6 من فنيين مواطنين، إضافة إلى رئيس الفريق مدير الورشة الفنية.

وقال على هامش المعرض: «إن مركبة التدخل السريع واحدة من أفضل وأسرع مركبات التدخل السريع؛ حيث تستخدم كمقدمات حوادث في المناطق الصحراوية والشوارع والمناطق الضيقة، وجار تجهيز 12 مركبة أخرى لتدشن خلال العام الجاري».

وأكد ، أن المركبة الجديدة، ثمرة توظيف الكفاءات الوطنية، وأحد مخرجات الابتكار.

وأوضح أن الإدارة العامة للدفاع المدني، خصصت 10% من ميزانيتها لدعم الابتكار وتنفيذ مشاريع تواكب التطورات المتسارعة لإمارة دبي ودولة الإمارات.

وفيما يخص مشروع حصنتك أكد اللواء المطروشي، أن إمارة دبي، انتهت من ربط جميع المباني بنظام حصنتك الخاص بالإنذار المبكر لحماية المباني؛ حيث تم ربط 81 ألف مبنى في دبي، وتم ربط أكثر من 3 آلاف مسكن ونستهدف ربط جميع المساكن، ونعمل تحت مظلة وزارة الداخلية لاستكمال ربط جميع المساكن.

وتابع: إن المختبر سيختص بكافة شهادات المطابقة والفحص للأجهزة المستخدمة في إمارة دبي، كما سيناط به اعتماد أي أجهزة أو أدوات تصنع داخل دبي للتصدير الخارجي.

ومن جانبه قال العقيد سليمان البلوشي، مدير الورشة الفنية إن المركبة تحتوي على تجهيزات فريدة من نوعها من ضمنها جهاز الإطفاء ( 1، 7) المتطور الذي يعمل على مزج لتر رغوة مع 7 لترات من المياه؛ حيث يحتوي على خزان مياه ورغوة بسعة 70 لتراً، إضافة إلى رغوة تتمكن من إخماد الحريق في مركبتين، كما تحتوي المركبة على أدوات إنقاذ متطورة ووحدة إنارة، فضلاً عن ونش يستخدم في المناطق الجبلية ومناطق التخييم الشتوية.

تركيب 90% من الأنظمة الأمنية

وكشف عارف الجناحي، مدير إدارة الهندسة الأمنية في سيرا، عن الانتهاء من تركيب 15 ألف كاميرا في منطقة إكسبو، وأن المؤسسة أنجزت أكثر من 90 % من تركيب الأنظمة الأمنية في منطقة إكسبو، مشيراً إلى البدء في مرحلة التدقيق النهائي، موضحاً أنه تم اعتماد منهجية تركز على توحيد الخطط الأمنية من خلال مستشارين مختصين بهذا القطاع.

وقال إن أنظمة التحليل لم تصل إلى النضج الكافي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى وجود 145 ألف مبنى في دبي بصدد تركيب كاميرات لها جميعها في أماكن عدة وفقاً للقانون.

ويتطلب القانون تركيب (نظام قارئ لوحات السيارات)، وذلك في المباني التي يزيد تعداد طوابقها على 50 في حين ما دون ذلك الاكتفاء بالكاميرات فقط.

وقال إن العمل جار لتطبيق جديد على الهواتف المتحركة لحراس الأمن للإبلاغ عن أي حادث يحصل في محيطه مربوط مع الشرطة ويوضح النقطة الموجود فيها بدقة شديدة وقد تم الانتهاء من المرحلة التجريبية ومن المقرر البدء فيه خلال العام الجاري.

ومن جانبه قال خالد الحمادي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الأمنيين، إن الرابطة رحبت بأكثر من 600 متخصص في مجال الأمن من جميع المستويات ضمن الافتتاح الأولي. وسيتعاون لرسم ملامح الأمن في المستقبل ممثلون عن 35 حكومة، ورابطة تجارية، ومؤسسة غير ربحية، وفي مجالات متنوعة.