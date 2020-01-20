محمد بن زايد: مستعدون لمساعدة الفلبين لمواجهة بركان «تال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تضامن دولة الإمارات مع الفلبين في أعقاب الكوارث الطبيعية التي شهدتها. وقال سموه على «تويتر»: «قلوبنا مع الشعب الفلبيني الصديق في مواجهة خطر بركان تال.. وندعو الله تعالى أن تمر هذه الأوقات الصعبة بأقل الخسائر الممكنة.. دولة الإمارات تقف متضامنة مع حكومة الفلبين وشعبها.. وهي على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في هذه الظروف».