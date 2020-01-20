مَجْمع اللغة العربية يستقبل وفداً جامعياً كورياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظم مَجْمع اللغة العربية في الشارقة، الخميس الماضي، حفل استقبال لوفد من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، كبرى الجامعات في كوريا الجنوبية المختصّة بتدريس اللغات العالمية.

يأتي ذلك، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، في مايو/‏‏ أيار الماضي، بهدف دعم قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبالتزامن مع اختيار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019.

ونصّت المذكرة على تبادل الخبرات الأكاديمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتدريب المدرّسين وإرسال الأساتذة المُختصّين لإعطاء دورات مكثّفة والتعاون في البعثات الطلابية، وتقديم منحٍ دراسية للطلاب المتفوّقين، إلى جانب تنفيذ الدورات المكثّفة للمحاضرات المخصّصة للطلاب، وتنظيم اللقاءات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال الأمين العام للمجمع، الدكتور أمحمد صافي المستغانمي «يأتي هذا الحفل اليوم، كإحدى ثمار مذكّرة التفاهم بيننا وبين جامعة هانكوك، التي جاءت استجابة لرؤية وتوجيهات وتطلّعات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بأنّه من الواجب نشر العربية في كل مكان، وبذل الغالي والنفيس في سبيلها، ولتأكيد أن العربية لها من يُدافع عنها، ومن هؤلاء صاحب السموّ حاكم الشارقة، الذي يقدّم لها الدعم السخيّ، بوصفها جسراً للتواصل والتآلف والمحبة والتعاون، حتّى يفهم الآخرون عقلية العرب وتاريخهم وحضارتهم العظيمة».

وأضاف: «أحيي الطلبة على اختيارهم الشارقة، فهي اليوم، وبشهادة الجميع من المشرق والمغرب، عاصمة للغة العربية، وعاصمة عالمية للكتاب، وعاصمة للثقافة. وعمّا قريب سنقطف ثمرات يانعة لتعلّم لغة الضاد عبر هذه الإمارة الرائدة في شتى نواحي العلم والمعرفة والثقافة، وفي دولة الإمارات المعروفة باهتمامها الاستثنائي ببناء الإنسان ونشر التسامح».