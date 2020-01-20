شرطة أبوظبي تنقذ 74 شخصاً وترفع 55 سيارة خلال الأمطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، خطة الطوارئ خلال موجة الأمطار التي هطلت على الدولة مؤخراً، بخفض السرعات المقررة على الطرق، وتكثيف الرقابة وتواجد الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية لتسيير حركة السير والتعامل مع الحوادث المرورية، حيث تمكنت من إنقاذ 74 شخصاً ورفع 55 سيارة وتنفيذ 267 مهمة إسعافية.

صرح بذلك ل«الخليج» العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الشركاء لإزالة تجمعات المياه وتحريك المركبات المتعطلة من الطرق، وحث السائقين مع التوقعات بسقوط أمطار على الدولة الأيام المقبلة على فترات متقطعة بتوخي الحيطة والحذر، وإخراج مركباتهم من الطريق عند تعرضها لحوادث بسيطة وإيقافها عند أقرب موقف آمن، مشيراً إلى أهمية القيادة الآمنة خلال الأمطار، وخفض السرعات في حالة تجمع المياه على الطرقات، وعدم استخدام الإشارات الضوئية التحذيرية الأربعة إلا في التوقف التام عند وجود خطر على الطريق.

ودعا إلى التأكد من عمل ماسحات الزجاج وجودة وكفاءة عمل الفرامل والتخفيف من الضغط عليها نتيجة لتشكل طبقة لزجة على الشوارع، تجعل السيطرة على المركبة المسرعة، في مثل هذه الظروف أكثر صعوبة.

من جانبه نفذ فريق الانقاذ في المسطحات المائية بالعين، التابع لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي عمليات إنقاذ مختلفة في الأودية والمسطحات المائية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بلدية منطقة العين وشركة العين للتوزيع وإدارة الدفاع المدني، حيث قامت بعملية إنقاذ 17 شخصاً حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع و8 أشخاص في وادي غشابة، 25 مركبة في مضمار الدراجات الهوائية بالبطين، كما شملت العمليات إنقاذ 7 أشخاص بوادي المقام، وهم بحالة جيدة حيث كانوا يقضون أوقاتهم في الاستمتاع بأجواء هطول الأمطار.

وكان فريق الانقاذ في المسطحات المائية تلقى ثلاثة بلاغات متفرقة بوادي صاع وتعامل في استجابة سريعة مع البلاغات وإنقاذ المحصورين بالوادي ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الرعاية الطبية الأولية، كما نفذت قرابة 93 مهمة اسعافية مختلفة.

‎وتلقت مراكز التحكم والقيادة في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي 37 ألفاً و884 مكالمة من بينها 4 آلاف و262 بلاغاً مرورياً على مستوى إمارة أبوظبي، خلال ساعات سقوط الأمطار، وتعاملت معها بالسرعة المطلوبة.