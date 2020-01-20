24.2 مليار التداولات العقارية في الشارقة 2019 بنمو 7.3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 24.2 مليار درهم خلال عام 2019 بنمو نسبته 7.3% مقارنة بعام 2018، وارتفع عدد المعاملات إلى 61357 معاملة بزيادة قدرها %13.4، وذلك حسب ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

قال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في الإمارة يواصل التطور والنمو بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتوفر الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة الباسمة، وتنوع الخيارات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاعين العام والخاص، بحيث غدت أسعار العقارات في متناول جميع الفئات من المستثمرين، ومن مختلف المستويات التي أصبح بإمكانها الدخول بأريحية وثقة للسوق العقاري.

واستشهد الشامسي بالتقرير الصادر مؤخراً عن قسم النمو السكاني في الأمم المتحدة، والذي صنف إمارة الشارقة كواحدة من أسرع المدن تطوراً في العالم، ضمن قائمة «المراكز ال 10 الأولى عالمياً من حيث النمو السكاني» وهو الأمر الذي يؤكد مكانة الشارقة كوجهة مثالية للمستثمرين ورجال الأعمال والعائلات التي تبحث عن الأمن والعيش في بيئة مستقرة في صفاء ورخاء وازدهار.

كما أشار الشامسي إلى إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» عن إدراج مدينة الشارقة ضمن شبكة «اليونيسكو» للمدن المبدعة، حيث تجمع المدن التي تتخذ من الإبداع أساساً لتطورها، وذلك في مجالات الموسيقى والفنون والحرف الشعبية والتصميم والسينما والأدب والفنون الإعلامية، حيث غدت الإمارة مركزاً للإبداع والثقافة والفنون في المنطقة، حيث أصبح المشهد الثقافي والاجتماعي في الشارقة في السنوات الأخيرة حافلاً بالفعاليات والمهرجانات الثقافية والاجتماعية الأكثر تطوراً في المنطقة، مثل فعاليات «بينالي الشارقة» للفن المعاصر، ومهرجان الفنون الإسلامية، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وغيرها الكثير من المعارض والمهرجانات الفنية والثقافية والعائلية، حيث تسعى الإمارة إلى ترسيخ مكانتها المميزة كوجهة للعيش والعمل من قبل العائلات والباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.

وفي التفاصيل، ذكر الشامسي أنه بلغ عدد معاملات سندات الملكية 11535 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، بحجم تداول بلغ 9.6 مليار درهم فيما بلغ عدد معاملات الرهن 3760 معاملة، بحجم تداول بلغ 14.6 مليار درهم، وبلغ عدد معاملات التثمين 963 معاملة، ووصل عدد معاملات البيع المبدئي 5272 معاملة، وبلغت معاملات شهادات الإفادة 36955 معاملة، فيما بلغت معاملات التصرفات الأخرى 2872 معاملة في شتى أرجاء الإمارة.

معاملات البيع حسب المناطق

Advertisements

وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 3328 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على نصيب الأسد منها حيث شهدت 2963 معاملة بيع في 105 مناطق، بقيمة وصلت إلى 4.8 مليار درهم، تصدرتها مناطق مويلح التجارية والخان والنهدة وحوشي، حيث شهدت منطقة مويلح التجارية أعلى عدد في التداولات بواقع 567 عملية تداول، كما سجلت نفس المنطقة أعلى قيمة تداول بحجم وصل إلى 1.2 مليار درهم.

وشهدت مدينة خورفكان 117 معاملة بيع جرت في 15 منطقة مختلفة، بقيمة وصلت إلى 73.4 مليون درهم، تصدرتها مناطق الحراي الصناعية والحراي التجارية. فيما شهدت المنطقة الوسطى114معاملة بيع، شهدتها 39 منطقة، بقيمة وصلت إلى 103 ملايين درهم تصدرتها منطقتا الطيبة 2 وسيح السداة.

وشهدت مدينة كلباء 110 معاملات بيع جرت في 21 منطقة بقيمة بلغت 49.3 مليون درهم، تصدرتها منطقتا صناعية كلباء والساف، أما مدينة دبا الحصن فشهدت 24 معاملة بيع في خمس مناطق بقيمة وصلت إلى 18 مليون درهم.

المعاملات السكنية

وبتصنيف العقارات المتداولة في معاملات البيع ومساحتها في إمارة الشارقة خلال العام المنصرم، بلغ عدد العقارات المتداولة 3,328 عقاراً بمساحة بلغت46.3 مليون قدم مربعة، فقد استحوذت «المعاملات السكنية» على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 69.4% من عدد المعاملات الكلي، تلتها «المعاملات التجارية» بنسبة 15.9%، فيما بلغت «المعاملات الصناعية» نسبة 11.8%، وأخيراً «المعاملات الزراعية» بنسبة 2.9%.

وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 1,213 شقة، فيما بلغ عدد الأراضي الفضاء التي تم تداولها 895 قطعة.