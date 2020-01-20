شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات تدعم مؤتمر برلين بشأن ليبيا للتوصل إلى حل سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، على تويتر مساء الأحد، إن الإمارات تدعم جهود مؤتمر برلين بشأن ليبيا الساعية للتوصل إلى "حل سياسي".

وأضاف قرقاش فى تغريدة أخرى "تهميش الدور العربي، كما هو الحال فى سوريا، درس قاس لن يتكرر"، واتفقت قوى عالمية خلال اجتماع قمة عقد فى برلين اليوم الأحد على دعم وقف هش لإطلاق النار فى ليبيا.

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وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين إن اجتماع القمة توصل لاتفاق على ضرورة تحويل هدنة تم التوصل إليها فى طرابلس خلال الأسبوع المنصرم إلى وقف دائم لإطلاق النار لإتاحة الفرصة أمام بدء عملية سياسية.