شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى: ندعم تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.وقال بن زايد، الذي ترأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا - في تصريح له اليوم نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن دولة الإمارات رسالتها دائما للعالم رسالة سلام وتنمية، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساعدة الشعب الليبي، ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي برعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي الهام، ونوه بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مثنيا على جهود جمهورية ألمانيا الاتحادية لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

كما أكد بن زايد على ما يجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية من علاقات استراتيجية راسخة تشهد نموا وتطورا مستمرين، والحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

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وكانت قد انطلقت اليوم أعمال مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا بديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة دولية رفيعة من رؤساء ووزراء خارجية عدد من دول العالم وعدد من المنظمات الدولية.