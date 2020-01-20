بومبيو: ركزنا في برلين على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

برلين/ الخليج 365

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا بالـ"مثمرة"، قائلا إنه ركز خلال المؤتمر على إيجاد "حل سياسي" للأزمة الليبية.

جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، نشرها بومبيو بعد مغادرته مقر المؤتمر في العاصمة الألمانية برلين.

وقال: "أجريت مباحثات مثمرة في برلين مع نظرائي وركزت على إيجاد حل سياسي في ليبيا".

وأضاف: "تقف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي الذي يسعى لبناء مستقبل آمن خال من العنف والتدخل الأجنبي".

كما نلقت وسائل إعلام عن "بومبيو" أمله في إعادة إعادة فتح منشآت النفط الليبية المغلقة بعد مؤتمر برلين.

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واتفق المشاركون في مؤتمر برلين على اتخاذ خطوات شاملة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، بحسب بيان ختامي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، بجانب طرفي الأزمة في ليبيا.

كما اتفقوا على العمل على تعزيز المؤسسات المركزية في ليبيا، والعودة إلى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، لإحلال السلام في البلد.

ومن أبرز ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر: دعوة الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا (رقم 1970 لعام 2011)، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.

كما شددت الأطراف الموقعة على البيان على ضرورة إنشاء لجنة مراقبة دولية، برعاية الأمم المتحدة، لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر، على أن تجتمع شهريًا.

إضافة إلى ضمان توزيع عادل وشفاف لعائدات النفط، والامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.

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