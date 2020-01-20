السجن والغرامة لامرأة أساءت لأهالي «بريدة»

صحيفة الخليج الالكترونية

قضت المحكمة الجزائية ببريدة في حكم ابتدائي بسجن امرأة 8 أشهر، و غرامة ٣٠ ألف ريال، ومصادرة هاتفها، وإغلاق حسابها بعد نشرها مقطع فيديو أساءت خلاله لأهالي بريدة.

وكانت المرأة قد سجلت مقطع مقطع فيديو مؤخرا عبر “سناب شات” تضمن عدة مخالفات، تنمّرت فيه على أهالي بريدة وحمل بعض الإساءات اللفظية، وفقا لصحيفة “المدينة”.

وأثار الفيديو المتداول استياء وغضب سكان بريدة، حيث ألقت الشرطة بمنطقة القصيم القبض عليها، وطبقت بحقها نظام الجرائم المعلوماتية.