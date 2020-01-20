ميسي يمنح سيتين انتصاره الأول مع برشلونة

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (1-0) في مواجهة غرناطة، بأول ظهور لكيكي سيتين المدير الفني الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا، في معقل البلوجرانا “كامب نو”.

وسجل هدف برشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة 76.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر.