رونالدو يمنح يوفنتوس فوزا صعبا على بارما

صحيفة الخليج الالكترونية

انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من أمام ضيفه بارما، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

أحرز كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقائق 43 و58، فيما سجل أندرياس كورنيليوس هدف بارما الوحيد في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة ليواصل انفراده بالصدارة بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان (47)، فيما تجمد رصيد بارما عند 28 نقطة.