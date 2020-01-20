- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من أمام ضيفه بارما، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.
أحرز كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقائق 43 و58، فيما سجل أندرياس كورنيليوس هدف بارما الوحيد في الدقيقة 55.
وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة ليواصل انفراده بالصدارة بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان (47)، فيما تجمد رصيد بارما عند 28 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يمنح يوفنتوس فوزا صعبا على بارما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.