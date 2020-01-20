“التجارة” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام جهاز لمراقبة الأطفال

صحيفة الخليج الالكترونية استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1256 جهازا يُستخدم لمراقبة الأطفال باسم (SCD620) AVENT من “فيليبس”، لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الجهاز، ما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق. وأوضحت أنه يجب التوقف الفوري عن استخدام الأجهزة المتأثرة والتي تحمل أرقاما تسلسلية تبدأ بالأحرف الأربعة التالية: TM5C وTM5B وTM5A، والتواصل مع الشركة لاستبدال الجهاز أو استرداد قيمته نقدًا.

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