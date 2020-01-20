القبض على مريض نفسي حطم زجاج مركبات في جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أوقفت الجهات الأمنية في جدة مواطنًا أربعينيًّا، وذلك بعدما أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات في حي الروابي.

وقالت مصادر , بأن الرجل يعاني يعاني مرضًا نفسيًّا.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه الجاني وهو يقوم بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة.