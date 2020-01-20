القبض على مريض نفسي حطم زجاج مركبات في جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوقفت الجهات الأمنية في جدة مواطنًا أربعينيًّا، وذلك بعدما أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات في حي الروابي.
وقالت مصادر , بأن الرجل يعاني يعاني مرضًا نفسيًّا.
وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه الجاني وهو يقوم بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة.
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