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القبض على مريض نفسي حطم زجاج مركبات في جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أوقفت الجهات الأمنية في جدة مواطنًا أربعينيًّا، وذلك بعدما أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات في حي الروابي.

وقالت مصادر , بأن الرجل يعاني يعاني مرضًا نفسيًّا.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه الجاني وهو يقوم بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة.

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