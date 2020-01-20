«الانضباط» تعاقب النصر بسبب جمهوره

صحيفة الخليج الالكترونية

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم , يوم أمس الأحد غرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال على الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر، بسبب غيابه عن مقابلة إعلامية بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وألزمت اللجنة نادي النصر بدفع 63.750 ألف ريال، بسبب قيام جمهور النادي بقذف علبتي مياه باتجاه اللاعبين في لقاء الفريق ضد الاتحاد والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

كما أوقفت حسن العمري، لاعب نادي القادسية، أربع مباريات بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، مع غرامة تبلغ 30 ألف ريال، لاستخدامه أفعال وألفظ عدوانية ضد حكم مباراة فريقه مع الباطن في دوري الدرجة الأولى.