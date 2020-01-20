البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرباً لنادي التعاون

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إدارة نادي التعاون، أمس الأحد، عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس حتى نهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

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