شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تحدد 3 شروط لتجديد «الهوية الوطنية» من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت وكالة الأحوال المدنية 3 شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطن المقيم خارج المملكة ولا يستطيع الحضور لتجديدها.
وقالت الأحوال المدنية، في ردها على استفسار مغرد عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”: “إن الشروط تتمثل في عدم استطاعة المواطن للحضور للمملكة لظروف الدراسة أو العمل أو العلاج، وأن يكون لديه بصمة وصورة مسجلة بالنظام، وأيضًا وجود وكالة شرعية أو تفويض رسمي”.
وأكدت وكالة الأحوال المدنية على ضرورة مراجعتها عند زيارة المستفيد للمملكة لتحديث الصورة والبصمة.
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