شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الأرصاد» بشأن طقس غداً الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، تقريرها اليومي عن توقعات حالة الطقس والمناخ، وتوقعت الأرصاد أجواءً مستقرة على معظم مناطق المملكة، اليوم الإثنين، بمشيئة الله.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، أنه من المتوقع أيضا تكوّن الضباب خلال اللیل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربیة والجنوبیة الغربیة وأجزاء من شمال المملكة.

وأوضحت الأرصاد أن محافظة طريف قد تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة غداً (درجتان)، في حین تسجل جازان أعلى درجة حرارة (30 درجة).