شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط سائق «شاحنة» تجاوز السيارات في منحنى خطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت قوات أمن عسير، من القبض على سائق متهور ظهر في مقطع فيديو متداول، حيث عرّض حیاته وحیاة السائقین ومستخدمي الطريق لخطر داھم، بعد أن قاد شاحنة على طريق غیر مزدوج وتجاوز السرعة المحددة.

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ووثق المقطع قيام سائق الشاحنة بمحاولة تجاوز السيارات في منحنى خطر في عسیر، دون اتباع تعلیمات السلامة المرورية، في مخالفة صريحة، غیر آبه لخطورة ما يقوم به.

وكاد السائق يتسبب في حادث اصطدام مع سیارات كانت قادمة من الاتجاه المقابل.