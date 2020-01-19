دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تبدأ قريباً في دفع تحديث Android 10 لهواتف Galaxy A60 وM40 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سامسونج قريباً لدفع تحديث Android 10 مع واجهة One UI 2.0 لمستخدمي كلاً من هواتفها المتوسطة Galaxy A60 وM40.

تحرص العملاق الكوري في الفترة الأخيرة على دفع التحديث الجديد من Android 10 مع واجهة One UI 2.0 لمستخدمي هواتف الشركة المتوسطة من سلسلة هواتف Galaxy A وأيضاً Galaxy M، حيث دفعت بالفعل التحديث عبر OTA في السوق الهندي لمستخدمي هواتف Galaxy M20 وGalaxy M30 خلال شهر ديسمبر، بينما رصد هاتف Galaxy M30s مع تحديث Android 10 خلال الفترة الماضية.

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وفي تسريبات جديدة نشرت اليوم كشف عن خطط سامسونج لبدء دفع تحديث Android 10 مع واجهة One UI 2.0 قريباً لمستخدمي هواتف Galaxy A60 وM40، حيث ينطلق التحديث لمستخدمي هاتف A60 خلال شهر أبريل من هذا العام، بينما ينطلق التحديث لهاتف M40 في شهر مارس، وهو ما أكدت عليه تسريبات Wi-Fi Alliance.

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هذا الموضوع سامسونج تبدأ قريباً في دفع تحديث Android 10 لهواتف Galaxy A60 وM40 ظهر على التقنية بلا حدود.