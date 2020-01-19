شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: قطر تحولت لأكثر الدول كرها بسبب انتهاكات تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن قطر تحولت في السنوات الأخيرة إلى واحدة، من أكثر الدول العربية والإسلامية كرهًا بفعل انتهاكات نظام تميم بن حمد في الداخل والخارج، موضحا أن مركز فرنسى مختص في الدراسات السياسية، أبرز سوء السمعة الحاصلة في دولة قطر وسياسة صناعة الخصوم بفعل سلوك النظام الحاكم، موضحا أنه منذ صعود أمير قطر تميم بن حكم إلى الحكم، انحدرت سياسة الدولة الداخلية والخارجية تدريجيًّا، نحو سياسة عقيمة تثير غضب المواطنين وتنتهك أبسط حقوقهم، وسمعة خارجية أكثر سوءًا عبر حروب وتدخلات تثير غضب شعوب الدول الأخرى.

وقال موقع قطريليكس، أنه وفقًا لإحصاءات سرية قام بها المركز، فإن معظم المواطنين القطريين يرون أن السلطات وكبار المسؤولين اقترفوا أفعالًا وتصريحات أدت إلى تشويه السمعة، وتأكد لهم أن دولة قطر بعد حكم تميم فقدت السمعة الدولية الحسنة والطيبة، وحلت مكانها الانطباعات السلبية.

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وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن المركز الفرنسى حمل السلطة القطرية وجهاز الأمن -بشكل خاص- في كل ما أصاب الداخل القطري، وكثير مما أصاب العالم العربي، من استعداء الشعوب العربية وتورطها المباشر في نشر الإرهاب في المنطقة، والحرب الدموية في اليمن وليبيا، والمساهمة في محاولة تدمير الديمقراطية في تونس، والجزائر، والسودان.

وفى وقت سابق، قال موقع قطريليكس، إن حالة من الغضب سادت بين المواطنين القطريين، إثر إصدار تميم بن حمد، أمير قطر تعديلات على قانون العقوبات القطرى، حيث اعتبر القطريون أن القانون يُعَد محاولة لقطر لفرض استبداديتها، وتضييق الخناق على مواطنيها، وغرد الكاتب القطري فيصل محمد المرزوقي على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقًا على التعديلات الأخيرة قائلًا:" الأوطان التى لا تقبل النقد تترهل، النقد عافية وغيابه مرض".