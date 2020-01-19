شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قوله اليوم الأحد إن الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأشاد الوزير أيضا بألمانيا لاستضافتها قمة في برلين سعيا للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

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