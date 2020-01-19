شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يشارك فى فعاليات شتاء طنطورة برفقته أمراء ووزراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، فى فعاليات شتاء طنطورة، حيث استقباله وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله الفرحان.

ويظهر فى مجموعة من الصور التى نشرتها صحيفة "سبق"، السعودية، الأمير خالد بن سطام بن سعود والأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير سلمان بن طلال بن سعود فى أحد مطاعم العلا، والذى يعتبر أحد أرقى المطاعم العالمية.



ولى العهد محمد بن سلمان ووزير الثقافة السعودى

يذكر أن مهرجان شتاء طنطورة 2020 عاد للموسم الثاني، إلى منطقة العلا مع بعض الأنشطة الأسطورية الجديدة، التى تدشن فى المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف فى كافة الفنون الجديدة، والتى تُطرح للجمهور لأول مرة ويتضمن الموسم الثاني تجارِب سياحية مميزة.

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جانب من الزيارة

وكانت محافظة العلا، قد شهدت الكثير من التطورات والتغيرات للأفضل، بتوقيع بن سلمان حيث أصبحت المحافظة الشاهدة على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها، فهى تتضمن الكثير من الآثار، وصخور تبوح بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات على جبالها.

محافظة العلا من واحدة من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في المملكة العربية السعودية، وبها العديد من الآثار الهامة، بل أن كثير منها لم يظهر حتى الان، ومازل تحت الأرض، وتوليها المملكة اهتماما خاصا، كونها مدينة سياحية متكاملة.

ومن بين أهم المناطق مناطق بها "مدائن صالح"، والتى تعد أول موقع سعودي تضمه منظمة "اليونسكو" إلى قائمتها للتراث العالمى.