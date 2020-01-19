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عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد متانة العلاقات مع ألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان صديق تاور متانة وعمق العلاقات بين السودان وألمانيا.وأشاد تاور- خلال لقائه مع سفير ألمانيا بالخرطوم أولريش كلوكنر، اليوم ، الأحد ، بمساهمة برلين ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وقال سفير ألمانيا بالسودان - في تصريح صحفي، عقب اللقاء - إن عضو مجلس السيادة الانتقالي سيلتقي خلال زيارته المزمعة لألمانيا بأعضاء في البرلمان الاتحادي، لافتا إلى متابعة حكومة وشعب بلاده باهتمام؛ للتطورات في السودان أثناء وبعد ثورة ديسمبر.

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ونوه بأن ألمانيا رعت في عهد النظام البائد جهود السلام في السودان، وأنها تدعم مفاوضات السلام الجارية في جوبا، وأكثر ثقة بتحقيق السلام من أي وقت مضى.

 

 

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