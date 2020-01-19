العراق.. محتجون يقطعون طريقا يؤدي لمعبر حدودي مع إيران

العراق / أمير السعدي، علي جواد / الخليج 365

قالت مصادر أمنية إن عشرات المحتجين في العراق قطعوا، الأحد، طريقا يؤدي إلى معبر حدودي مع إيران، بينما أغلق متظاهرون آخرون الطريق الرابط بين محافظة واسط (جنوب) والعاصمة بغداد، في وقت فضت فيه قوات الأمن احتجاجا بالقوة في البصرة أقصى الجنوب.

وأوضح الملازم في شرطة واسط طريف الشعلان للأناضول، أن العشرات من المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين الكوت (مركز المحافظة) وقضاء بدرة (شمال شرقي المحافظة) بإطارات السيارات وأشعلوا فيها النيران.

وأضاف الشعلان أن هذا الطريق يؤدي إلى معبر زرباطية الحدودي (مهران من الجانب الإيراني). مشيرا إلى أن حركة سير المركبات توقفت تماما على الطريق.

وفي تطور منفصل، قال الشعلان إن متظاهرين آخرين أضرموا النيران في إطارات السيارات على الطريق الرابط بين محافظة واسط والعاصمة بغداد ما تسبب بوقف حركة المرور.

كما أفاد بقطع المحتجين جسر المتنبي وسط مدينة الكوت بعد إضرام النيران بإطارات السيارات على جانبي الجسر.

وفي البصرة، قال مصدر في شرطة المحافظة للأناضول، إن "قوات الشرطة فرقت بالقوة المتظاهرين أمام مبنى قيادة شرطة البصرة وسط المدينة".

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وأضاف أن "قوات الشرطة استخدمت الغازات المسيلة للدموع والهراوات لابعاد المحتجين من أمام مبنى قيادة الشرطة". مبينا أن "المحتجين كانوا يطالبون بإطلاق سراح زملاء لهم اعتقلوا في الأيام السابقة خلال الاحتجاجات".

وصعّد المتظاهرون من احتجاجاتهم، اليوم، بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد قُبيل انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم (تنتهي بحلول الإثنين)، حيث من المتوقع تصعيد الاحتجاجات بصورة غيرة مسبوقة بدءا من غد الإثنين، حسب ما توعد به المحتجون.

وتتركز مطالب المحتجين، بتكليف شخص مستقل لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 505 قتلى وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

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