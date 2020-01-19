وصول أول شحنة مساعدات طبية قطرية إلى السودان

الخرطوم / الخليج 365

وصلت مطار الخرطوم، الأحد، أولى طائرات الشحنة الطبية المقدمة من الهلال الأحمر القطري إلى السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن "الطائرة وصلت محملة بأدوية ومواد طبية مختلفة تقدر بحوالي 70 طنا، في ثلاثة دفعات مقدمة لوزارة الصحة، حيث ستصل باقي الشحنات تباعا للسودان".

وأعرب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، عماد أبوريد، عن شكر وزارة الصحة السودانية لقطر ودعمها الذي تقدمه للشعب السوداني من خلال تدخلها بأزمة دارفور وعمليات إحلال السلام وتقديم المعونات.

من جانبه، قال المدير العام لقطاع الاغاثة والتنمية للهلال الأحمر القطري عبد الله بن حسن المحشادي أن الشحنة الطبية مقدمة من الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مستشفى سدرة بقطر.

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وأشار إلى أن الشحنة الطيبة هي جزء من الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها الجمعية القطرية من خلال أنشطته بالسودان.

وأعلن عن استمرار الدعم القطري للسودان.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليارات دولار لإعمار إقليم دارفور غربي السودان.

وبدأت في السودان يوم 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.