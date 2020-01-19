إعلان برلين.. المشاركون وافقوا على احترام قرار حظر السلاح إلى ليبيا

برلين/ الخليج 365

- حسبما جاء في كلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

- أكد المشاركون في المؤتمر التزامهم بعدم التدخل في النزاع الليبي بينما يستمر وقف إطلاق النار..

اتفق المشاركون في مؤتمر برلين، الأحد، على احترام قرار الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.

جاء ذلك في كلمة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي شاركت فيه 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، واستمر نحو 4 ساعات.

وقالت: "اتفقنا جميعا على ضرورة احترام حظر نقل السلاح إلى ليبيا وأن يتم مراقبة هذا الحظر بطريقة أكثر حزما مقارنًة بالماضي".

وأوضحت بالقول: "اتفقنا على آلية تلزم جميع الأطراف بالامتثال لقرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا".

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كما أشارت إلى موافقة المشاركون في المؤتمر على عدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة في ليبيا "بينما يستمر وقف إطلاق النار".

وتابعت: "المشاركون في المؤتمر وافقوا على عدم التدخل في النزاع الليبيي، بينما يتم احترام وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي".

وفي السياق، لفتت ميركل إلى تأكيد تركيا وروسيا ومصر والإمارات على على أهمية وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرة أن هذا الموقف "سهّل على الأوروبيين السير في نفس الاتجاه".

وأردفت: "سيواصل المشاركون عقد اجتماعات أخرى منتظمة لضمان استمرار العملية (السياسية) حتى يحصل الليبيين على حقهم في السلام".



يتبع//

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