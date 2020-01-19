عون يترأس اجتماعا أمنيا في القصر الرئاسي ببيروت الإثنين

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

يترأس الرئيس اللبناني، ميشال عون، ظهر الإثنين، اجتماعا أمنيا في القصر الرئاسي في بعبدا، بالعاصمة بيروت.

وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، "يحضر الاجتماع الأمني وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية".

ويبحث اللقاء حسب البيان، "التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد".

واستقبل عون، مساء الأحد، في القصر الرئاسي، رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، لبحث مستجدات الملف الحكومي، وفق مراسل الخليج 365.

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واندلعت مواجهات مجددا، بين قوات الأمن ومحتجين قرب مجلس النواب (البرلمان) وسط بيروت.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.

ويطالب المحتجون في وسط العاصمة اللبنانية بيروت باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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