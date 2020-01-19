هنية يلتقي وزير الدفاع الماليزي في قطر

غزة /محمد ماجد/الخليج 365

التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، وزير الدفاع الماليزي محمد سابو خلال زيارته لقطر.

وحسب بيان صدر عن مكتب هنية وصل الخليج 365 نسخة منه، "جرى خلال اللقاء نقاش في القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية".

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وأشاد رئيس الحركة بمواقف ماليزيا تجاه القضية الفلسطينية.

كما أشاد هنية بالدور الشعبي لماليزيا في التخفيف من الحصار المفروض على غزة عبر الوفود العديدة التي زارت القطاع.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

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