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صحيفة الخليج الالكترونية
عاد تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، اليوم (الأحد)، إلى العمل مرة أخرى بعد العطل الفني الذي تسبب في توقف بعض خدماته.
وكان مستخدمو التطبيق فوجئوا بعطل في خاصية مشاركة الصور والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو فيما بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عطل استمر لساعتين.. “واتساب” يعود للعمل مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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