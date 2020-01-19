6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن النصر

صحيفة الخليج الالكترونية أقترب 6 لاعبين من نادي النصر، من الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة. وقال الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ستة لاعبين في النصر يدخلون الفترة الحرة نهاية يناير الحالي وهم ” الحراس الأسترالي برادلي جونز ووليد عبدالله وزيد البواردي، والبرازيليان بيتروس ومايكون بيريرا واللاعب عوض خميس”. وأضاف الجدي: تسعى الإدارة للتفاوض والتجديد معهم بحسب التقرير الفني للمدرب روي فيتوريا.

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