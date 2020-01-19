“برانكو” مدرباً لمنتخب #عمان

الخليج - أ ف ب

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرباً للمنتخب الوطني خلفاً للهولندي إيروين كومان، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي بعد الخروج من الدور الأول لكأس الخليج.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر “مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يعتمد تعيين المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدربا للمنتخب الوطني الأول مع جهازه الفني المعاون”، من دون تحديد مدة التعاقد وقيمته المالية.

ويعرف إيفانكوفيتش (65 عاماً) الكرة الخليجية جيداً، اذ سبق له تدريب ناديي الاتفاق (2011-2012) والأهلي (لفترة وجيزة في 2019) السعوديين، والوحدة الاماراتي (2012-2013).

كما أشرف على بيرسيبوليس الإيراني بين العامين 2015 و2019.

وستكون هذه التجربة الثانية لإيفانكوفيتش على رأس منتخب وطني، بعدما أشرف على المنتخب الإيراني بدءاً من العام 2002، وقاده للتأهل الى مونديال 2006 في ألمانيا.

وستكون المهمة الرسمية الأولى لإيفانكوفيتش أمام أفغانستان التي تستضيف “الأحمر” في 31 مارس (آذار) ضمن المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقدمت عمان تحت قيادة كومان تصفيات جيدة، اذ تحتل المركز الثاني في مجموعتها برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن قطر المتصدرة بعد خمس جولات، لكن الخروج المبكر للمنتخب من “خليجي 24” التي استضافتها قطر، وحيث كانت عمان تدافع عن لقبها، عجّل في إقالته.