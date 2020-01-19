الاتحاد يحاول استعادة «العبسى» من سكري القصيم

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد عن اعتزام التعاقد مع لاعب التعاون طلال العبسى خلال سوق الإنتقالات الشتوي الحالي .
وأكدت أن الإدارة الإتحادية بدأت التفاوض بالفعل مع اللاعب ووكيله قبل يومين بجدة لشراء المدة المتبقية من عقده لكن لم يتم الإتفاق بعد ، على أن يتم استئناف التفاوض مجدداً .
الجدير بالذكر أن طلال العبسى “26 ” عام وكانت بدايته في نادي الإتحاد وانتقل في عام 2015 إلى التعاون ، واستطاع أن يقدم آداء لافت خلال مشواره مع سكري القصيم .
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