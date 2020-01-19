عودة البصر ل 21 مريض بزراعة القرنية بجدة

هيفاء الأمير

تفعيلاً لإتفاقية مشروع زراعة القرنية بمحافظة جدة التي وقعتها صحة جدة مع مؤسسة مجتمع جميل الخيرية و بالتعاون مع مستشفى العيون بجدة و إدارة المشاركة المجتمعية خلال الفترة السابقة ، أنطلقت اليوم أولى أعمال المشروع لتقديم خدمات عملية زراعة القرنية المخروطية لعدد 21 مريض حسب المواصفات و الشروط المعتمدة من الجمعية السعودية لزراعة الأعضاء ، حيث سيتم البدء بزراعة القرنية لـ 10 مرضى كمرحلة أولى خلال هذا الأسبوع على أيدي استشاريين ذو كفاءة في مجال طب و جراحة العيون ، في حين يتم إستكمال زراعة القرنية للمرضى الآخرين خلال الأسبوع القادم .

و يهدف المشروع إلى تقليص قوائم الانتظار بمستشفى العيون بجدة من خلال الإستفادة من برنامج المشاركة المجتمعية ، و تعزيز دور و مساهمة المؤسسات المجتمعية و الخيرية في التنمية الصحية و التعاون المشترك .

و أوضحت صحة جدة أن جميع القرنيات تم توفيرها مسبقاً حسب المواصفات و الشروط من مراكز معتمدة للتبرع بالقرنيات من الولايات المتحدة الامريكية ، مشيدة بهذا التعاون و هذه البادرة المتميزة من مؤسسة مجتمع جميل الخيرية و قدمت شكرها لهم لإسهامهم و سعيهم في خدمة المجتمع و بما يحقق التكامل بين مؤسسات المجتمع و القطاعات الحكومية بهدف التعاون المشترك الذي يسهم بالرقي بالمسؤولية المجتمعية في تقديم الخدمات الصحية لبناء مجتمع صحي حيوي واعي